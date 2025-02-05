تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الخضروات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية حال تناولها باعتدال، لكن هل تعرف تأثير البصل الأخضر على القلب والسرطان؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن تناول البصل الأخضر له فوائد عديدة، تتمثل في:

البصل الأخضر والقلب

تناول البصل الأخضر يضبط ضغط الدم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، ويقلل النوع الضار منه، ما يحافظ على صحة القلب.

البصل الأخضر والسرطان

يمكن للبصل الأخضر محاربة السرطان بفضل الكبريت الموجود بكثرة به، إذ يقلل فرص الإصابة بالمرض القاتل، لأنه يحتوي على مواد مثل الفلافونويد وكبريتيد الأليل والتي تعمل على منع الإنزيمات التي تسبب نمو الخلايا السرطانية.

فوائد أخرى للبصل الأخضر

صحة العين

يحتوي البصل الأخضر على فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على صحة العين، والحماية من الالتهابات.

تحسين عملية الهضم

البصل الأخضر وجبة خفيفة تساعد على تحسين عملية الهضم وهو غني بالألياف، وقد يمنع التهاب المعدة والحموضة والإمساك.

تقوية العظام

البصل الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات المتنوعة، مثل فيتامين C وفيتامين K، ما يجعله مصدرا لعمل العظام بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا:

فلوس وكوارث وجواز.. حدث فلكي يغير حياة الأبراج في فبراير

أحلى نساء الدنيا.. 20 صورة لـ قبيلة نساؤها الأجمل في العالم

"سعرها على قد الإيد".. 5 خضروات ورقية تحارب الكوليسترول والسكر معا

"للرجال" فاكهة شتوية تعزز الخصوبة.. أضفها لنظامك الغذائي

يفعلها الكثيرون.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يعرض صحتك للخطر