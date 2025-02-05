وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم

كتب – سيد متولي

سلّم رجل من فلوريدا بالولايات المتحدة، والده إلى الشرطة بعد أن عثر على ما يقرب من 1000 ملف من صور إباحية للأطفال على هاتف والده أثناء إصلاح حسابه على جوجل، والذي تم قفله بسبب الصور المثيرة للاشمئزاز.

وبحسب nypost ، ألقت شرطة مدينة كينيث القبض على جين فولين، 63 عامًا، والذي اعترف للشرطة بأنه كان يمتلك عن علم وقصد، الصور التي تضمنت صورا إباحية للأطفال، وفقا لبيان الاعتقال.

وأبلغ ابن فولين، جاريد، الشرطة باكتشاف الصور على هاتف والده.

وكان فولين طلب من ابنه المساعدة في الوصول إلى حسابه بعد أن قال له إنه معطل، بسبب ملفات غامضة، وفي الأثناء، أرسل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بلاغا إلى فريق عمل جرائم الإنترنت ضد الأطفال التابع لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، بعد أن أثار حساب جوجل لتحميل صور إباحية للأطفال إلى مجلد فيه، الشبهات.

وأخطر محقق مكتب الشريف إدارة شرطة مدينة كينيث بشأن الأمر، ما أدى إلى تحديد عنوان IP، للجهاز، وأكدت السلطات أن جين فولين كان مستخدم الحساب، وأصدر المحقق مذكرة تفتيش لحساب فولين على جوجل، وحصل على صور تم تحميلها على الحساب، وتزامن هذا مع إبلاغ الابن للشرطة عما وجده في هاتف والده.

وواجه فولين اتهامات، بحيازة صور إباحية لأطفال، وكلها جرائم من الدرجة الثانية، وفقا لسجلات السجن، وإذا ثبتت إدانته، فستصل عقوبة التهمة القصوى إلى السجن لمدة 15 عاما.

وتضمنت إحدى الصور الصريحة الموصوفة في الإفادة الشفوية خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و8 سنوات.

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