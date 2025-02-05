احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، حال تناولها بإفراط مع ممارسة عادات غذائية غير صحية، مثل تناول كميات كبيرة من الملح.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن بعض الأطعمة، مثل الأسماك المملحة والمخللات واللحوم المدخنة، إضافة إلى المياه الملوثة يمكن أن تحمل بكتيريا ضارة تسبب التهابا طويل الأمد في بطانة المعدة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى الإصابة بالسرطان.

وتفرز هذه الأطعمة التقليدية النتريت ومركبات النتروزو ـ وهي مواد مسرطنة معروفة، وإذا أضفنا إلى هذا المزيج كميات مفرطة من الملح، فإننا نزيد خطر الإصابة بسرطان الجهاز الضمي.

مخاطر اللحوم المصنعة والأطعمة المعلبة

وتحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق والهوت دوج على مواد حافظة مثل النتريت، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للأمعاء، كما أن الأطعمة المعلبة الجاهزة للأكل شديدة المعالجة مليئة بالمواد الحافظة والمستحلبات والألوان الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطل صحة الأمعاء، وتسبب الإصابة بالسرطان عند الإفراط.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

يمكن لبعض التغييرات البسيطة أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، مثل:

تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، والفواكه الحمضية الطازجة مثل البرتقال والليمون، والأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية، والخضراوات الملونة مثل الجزر والفلفل الحلو والطماطم.

طهي الوجبات ببطء من أجل الاحتفاظ بالعناصر الغذائية الأساسية.