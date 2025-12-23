إعلان

4500 دولار للأوقية.. سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد

كتب : مصراوي

04:21 ص 23/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حطمت أسعار الذهب في بورصة Comex مستوى قياسيا جديدا، حيث تجاوزت 4500 دولار للأوقية.

ووصل سعر العقود الآجلة مع التسليم في فبراير 2026 إلى 4500.2 دولار مقابل الأوقية حتى الساعة 3:13 بتوقيت موسكو فجر الثلاثاء، مرتفعا بنسبة 2.57%.

وحتى الساعة 3:17 ارتفعت وتائر نمو السعر، ليصل إلى 4500.9 دولار مقابل الأوقية.

وقبل ذلك تجاوز سعر الذهب عتبة الـ 4400 دولار لأول مرة في التاريخ، يوم الاثنين 22 ديسمبر.

ويشير المراقبون إلى أن الارتفاع يأتي على خلفية التوقعات بتقليص سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب الذهب الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله