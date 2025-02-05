الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

8 أكلات لم تسمع عنها من قبل- اكتشفها في 10 صور

كتب – سيد متولي



غالبًا ما يُشار إلى فندق جميرا برج العرب ، وهو فندق على شكل شراع في دبي، بأنه الوحيد في العالم الذي يحمل تصنيف "10 نجوم"، على الرغم من أنه يحمل رسميًا 7 نجوم.

وهذا الفندق الفاخر للغاية، الذي بُني على جزيرة اصطناعية في دبي، يعيد تعريف الفخامة بضيافته التي لا مثيل لها وتصميمه الباذخ ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي.

تم تصميم برج العرب من قبل المهندس المعماري توم رايت، وتم الانتهاء منه في عام 1999 ويبلغ ارتفاعه 21 مترًا، ما يجعله أحد أطول الفنادق على مستوى العالم، بحسب ndtv.

ومنذ ظهوره لأول مرة في عام 1999، استقبل برج العرب قائمة شهيرة من كبار الشخصيات والمشاهير من جميع أنحاء العالم، ما عزز مكانة دبي كوجهة سياحية فاخرة رائدة.

وتتميز التصميمات الداخلية للفندق بديكورات من ورق الذهب عيار 24 قيراطًا، وثريات فخمة، وأجنحة فخمة تمتد على طابقين، ويوفر 202 جناحًا دوبلكسًا، كل منها مزود بوسائل راحة من هيرميس، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات خلابة على الخليج العربي.

قد تصل تكلفة الإقامة لليلة واحدة في برج العرب إلى أكثر من 58 ألف جنيها مصريا، خلال مواسم الذروة، ما يجعلها تجربة حصرية مخصصة لقلة مختارة.

وعند الوصول، يتم استقبال الضيوف بترحيب ملكي، مع توفير خدمة نقل بطائرة هليكوبتر وسيارات ليموزين رولز رويس يقودها سائقون.

وسائل الراحة للضيوف

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك شاطئ خاص، وحمامات سباحة لا متناهية، وسبا يقدم علاجات مثل علاجات الوجه الذهبية والتدليك.

يتم تعيين كبير خدم شخصي للضيوف، والذي يكون متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية جميع احتياجاتهم ورغباتهم.

تبلغ نسبة الموظفين إلى الضيوف في الفندق 8:1، ما يضمن حصول كل ضيف على أعلى مستوى من الاهتمام والرعاية.

ويستمتع ضيوف برج العرب أيضًا بخدمات أخرى، بما في ذلك سيارات رولز رويس مع سائق، ومهبط طائرات هليكوبتر خاص، وتراس مسبح لا متناهي يطل على البحر.

للحصول على أقصى درجات الاسترخاء، يضم تراس برج العرب 10 آلاف متر مربع من المساحة الخارجية، وهي مثالية للاسترخاء بجانب حمام السباحة.

يمتد السطح الواسع المشمس لمسافة 100 متر في البحر، مما يوفر تجربة لا مثيل لها من الطفو فوق الأمواج.

لمحبي اللياقة البدنية، هناك غرفة لياقة بدنية مجهزة تجهيزًا جيدًا ومدرب شخصي متاح.

يضم الفندق ثمانية مطاعم عالمية المستوى، تقدم رحلة طهي متنوعة من المطاعم الفاخرة إلى المأكولات العالمية المبتكرة.

كما يضم الفندق مطعمًا تحت الماء استثنائيًا حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبات شهية أثناء الاستمتاع بالحياة البحرية من خلال نافذة حوض السمك الكبيرة المذهلة.

إن الضيافة الرائعة والفخامة التي يتمتع بها برج العرب دفعت الضيوف ووسائل الإعلام إلى تسميته بفندق "10 نجوم".

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