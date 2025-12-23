ترامب يُهاجم جو بايدن: نحن لا نخسر الأموال لقد كان ينفقها كالأحمق



وكالات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على سلفه جو بايدن، واصفا إياه بـ "الأحمق" بسبب الإسراف في الإنفاق على أوكرانيا، مؤكدا أن إدارته أوقفت خسارة الأموال في هذا الملف.

وقال ترامب: "نحن لا نخسر الأموال كما كان الحال مع بايدن لقد كان ينفق الأموال كالأحمق كان أحمق".

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد تخسر أموالا في النزاع الأوكراني، مبررا ذلك بآلية جديدة تقوم على بيع الأسلحة لحلف الناتو، التي تُنقل جزئيا بعد ذلك إلى كييف.

ويوم الأحد الماضي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن واشنطن تضع مساعدة كبار السن الأمريكيين المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.