بسبب القبور.. بطريقة خيالية وغير متوقعة رجل يصبح مليونير في غمضة عين

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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، كشف رجل بريطاني يدعى "شون توكي" أنه استطاع تكوين ثروة كبيرة وشراء منزل أحلامه من خلال تنظيف القبور.

وتمكن البالغ من العمر 31 عاما من تنظيف أكثر من 300 مقبرة وإعادة طلاء الحروف والزخارف، وفقا لموقع "ndtv".

وتمكن "شون" من إدخار ما بين 187 إلى 312 دولار مقابل عمله في التنظيف العميق للمقابر، و437 إلى 562 دولار في إعادة طلاء الحروف والزخارف.

ويستغرق تنظيف قبر واحد ساعتين من العمل، ويتمكن "شون" من تنظيف ما بين قبرين إلى أربعة قبور يوميا، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية كعامل متخصص في العناية بالأشجار، وهذا ساعده على شراء منزل جديد لأسرته.

وتحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه الرسمي "thegravecleaner" بتطبيق "تيك توك" وموقع "فيس بوك" بشعبية كبيرة.

وقال شون: "أسعى جاهدا لإدارة عمل تجاري ناجح، من خلال تقديم خدمة فريدة ومجزية لا يستطيع معظم الأشخاص توفيرها".

وأضاف: "لقد منحت لي هذه الوظيفة الاستقرار المالي والاجتماعي لعائلتي، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الظروف الصعبة".

ويحرص "شون" على تقديم خدمات مخصصة لكل عميل، حيث يأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل حجم القبر، ونوع النقش المطلوب، والحاجة إلى الطلاء أو استخدام ورق الذهب.

View this post on Instagram A post shared by Shaun Tookey (@thegravecleaner)

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