في عالم الحيوان، تختلف فترات الحمل من نوع إلى آخر، بينما تلد بعض الكائنات صغارها بعد أسابيع قليلة، تحتاج حيوانات أخرى إلى شهور طويلة، بل وسنوات أحيانا، وقد ترتبط هذه المدد بحجم الحيوان ومستوى تطور أدمغته وطبيعة بيئته.

فيما يلي، إليكم الحيوانات صاحبة أطول فترات الحمل في العالم، وفقا لموقع "treehugger".

لماذا تتصدر الأفيال قائمة أطول فترات الحمل؟

تتمتع الأفيال بأطول فترة حمل بين جميع الثدييات، إذ تستمر مدة الحمل من 18 إلى 22 شهرا قبل الولادة، وقد يرجع ذلك إلى ضخامة حجمها وامتلاكها أكبر دماغ بين الحيوانات البرية، ما قد يتطلب فترة نمو طويلة للجنين داخل الرحم.

خراف البحر وحمل يمتد لأكثر من عام

قد لا يبدو الحمل واضحا على خراف البحر بسبب أجسامها الضخمة، إلا أن أنثى خروف البحر تحمل صغيرها لنحو 13 شهرا، وقد يساعدها نمط حياتها الهادئ في المياه على تحمل هذه الفترة الطويلة قبل الولادة.

سر طول فترة حمل الجمال

لا تقتصر شهرة الجمال على قدرتها الكبيرة على التحمل فقط، بل تمتد أيضا إلى طول فترة حملها التي تتراوح بين 13 و15 شهرا.

ولا تنفرد الجمال بهذه المدة الطويلة، إذ تتمتع بعض أقاربها من فصيلة الجمليات، مثل حيوان اللاما، بفترة حمل تمتد إلى 330 يوما، أي ما يقارب 11 شهرا.

لماذا تحتاج الزرافات إلى أكثر من عام قبل الولادة؟

تمتد فترة حمل الزرافات بين 400 و460 يوما، أي ما يعادل 13 إلى 15 شهرا، وتحتاج الأجنة إلى هذا الوقت الطويل لتنمو بما يكفي لتحمل الولادة التي تتم والأم واقفة، فضلا عن الاستعداد لمواجهة الأخطار التي تنتظرها في البرية منذ لحظاتها الأولى.

الدودة المخملية وحمل يمتد لـ15 شهر

الدودة المخملية، وهي حيوان يشبه الديدان ويضع صغارا أحياء، وتمتد فترة حمل هذا الكائن ذي الهيئة الغريبة إلى 15 شهرا، وهي مدة لافتة مقارنة بحجمه الصغير.

ورغم تسميتها، لا تعد الدودة المخملية دودة حقيقية، كما أنها ليست مغطاة بالمخمل فعليا، ويعود هذا الوصف إلى الشعيرات الحسية الدقيقة التي تغطي جسمها وتمنحه ملمسا ومظهرا مخمليين.

فترة الحمل الطويلة لدى وحيد القرن وتأثيرها على تكاثره

حيوانات وحيد القرن، نظرا لضخامة حجمها، من بين الثدييات التي تمتاز بفترة حمل طويلة، تتراوح بين 15 و18 شهرا بحسب النوع، وهي مدة تقترب إلى حد كبير من فترة حمل الفيلة.

غير أن هذه المدة الطويلة تشكل عقبة إضافية أمام زيادة أعدادها، إذ تؤدي إلى انخفاض معدلات التكاثر، ما يبطئ من وتيرة تعافي تجمعاتها في البرية.

الحيتان والدلافين تحمل صغارها لأطول فترة

تشتهر الحيتان والدلافين بذكائها العالي وروابطها الاجتماعية المعقدة، لذلك تستثمر وقتا طويلا في نمو صغارها قبل الولادة.

وتصل فترة حمل الحوت القاتل (الأوركا) إلى 17 شهرا، بينما قد تحمل بعض حيتان العنبر صغارها لمدة تصل إلى 19 شهرا، ما يجعلها من بين أطول فترات الحمل في البيئة البحرية.

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ما الذي يجعل فترة الحمل طويلة لدى بعض الحيوانات؟

الحيوانات ذات الأجسام الكبيرة والأدمغة المتطورة قد تحتاج إلى فترات حمل أطول لضمان اكتمال نمو الأجنة قبل الولادة، كما تؤدي الظروف البيئية ومعدلات البقاء على قيد الحياة دورا مهما في تحديد مدة الحمل لدى العديد من الأنواع.