إعلان

5 أبراج قد تسترد أموالا أو حقوقا مؤجلة قريبا.. منها السرطان والعقرب

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 م 13/06/2026
5 أبراج قد تسترد أموالا أو حقوقا مؤجلة قريبا.. منها السرطان والعقرب

أبراج فلكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشير التوقعات الفلكية إلى أن مجموعة من الأبراج قد تمر خلال الفترة المقبلة بحالة من إعادة التوازن المالي، والتي قد تشمل استرداد أموال قديمة أو تسويات مالية متأخرة أو إنهاء حقوق كانت معلقة منذ فترة.

وغالبا ما ترتبط هذه التأثيرات بحركة الكواكب في البيوت المالية والعملية لكل برج، ما يفتح الباب أمام فرص لإنهاء ملفات مؤجلة واستعادة ما كان مفقودا، بحسب موقع "astrology".

لمعرفة حظك اليوم وتوقعات الأبراج: اضغط هنا

أبراج السرطان العقرب

الأخبار المتعلقة

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
زووم

توم كروز وجعفر جاكسون..20 صورة لنجوم الفن في مدرجات كأس العالم 2026
تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
قلق في إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران
شئون عربية و دولية

قلق في إسرائيل من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

0 1

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا