لطالما ارتبط البحر في أذهان البشر بالغموض والأسرار، فمع حركة الأمواج والتيارات البحرية عبر آلاف الكيلومترات، كثيرا ما تصل إلى الشواطئ أشياء غير متوقعة تثير الفضول والدهشة، بعضها يحمل قيمة تاريخية، وبعضها الآخر يروي حكايات إنسانية مؤثرة، فيما يتحول بعضها إلى هدايا مجانية تقذفها الطبيعة.

100 كرة في المحيط الأطلسي



وبحسب independent، من القصص الطريفة المرتبطة بذلك ما حدث خلال عام 1930 أثناء رحلة المنتخب الإيطالي إلى أوروجواي للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم.

وخلال الرحلة البحرية الطويلة كان اللاعبون يتدربون على سطح السفينة مستخدمين عددا كبيرا من كرات القدم، ومع اهتزاز السفينة وحركة الأمواج، سقطت عشرات الكرات في مياه المحيط الأطلسي، وقيل إن نحو مئة كرة ضاعت في البحر قبل أن تحملها التيارات إلى أماكن مختلفة.

لغم في ويلز



أما في ويلز البريطانية، فقد عثرت أسرة كانت تتنزه على أحد الشواطئ على جسم غريب مغطى بالأصداف البحرية، ورغم أنهم التقطوا له صورا وغادروا المكان، فإن فحص السلطات للجسم لاحقا كشف حقيقة صادمة، إذ تبين أنه لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية لم ينفجر، ما استدعى التعامل معه بحذر وتفجيره بشكل آمن.

بيض الشوكولاتة في ألمانيا



ففي عام 2017 تسببت عاصفة قوية قرب جزيرة لانجيوج الألمانية في سقوط حاويات شحن كانت تحتوي على كميات ضخمة من بيض الشوكولاتة، وبعد أن جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، وجد الأطفال أنفسهم أمام كنز من الحلوى تناثر على الرمال.

بطاطس مقلية في أمريكا



وشهدت ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية حادثة مشابهة عام 2006 عندما وصلت إلى شواطئها آلاف عبوات البطاطس المقلية المغلقة بإحكام بعد سقوط حاوية كانت تنقلها سفينة شحن، وبفضل احتوائها على الهواء، ظلت العبوات طافية حتى دفعتها الأمواج نحو الساحل.

28 ألف بطة في المحيط الهادئ



وفي واقعة أخرى عام 1992، سقطت حاوية تضم نحو 28 ألف بطة مطاطية صفراء في المحيط الهادئ، وانتشرت هذه الألعاب عبر مسافات هائلة بفعل التيارات البحرية.

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