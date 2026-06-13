الزلازل أحد الكوارث الطبيعية الأكثر صعوبة في التنبؤ بها، وغالبا ما تذكر بالخسائر في الأرواح والدمار، ومع ذلك، ستفاجأ بوجود بعض الأماكن على سطح الأرض التي نشأت نتيجة لهذه الزلازل القوية.

وفي بعض المناطق، خلفت الزلازل عجائب جيولوجية، ونصبا تذكارية، ومناظر طبيعية تجذب المسافرين الفضوليين من جميع أنحاء العالم.

بحيرة الزلزال، مونتانا، الولايات المتحدة الأمريكية



تحرف هذه البحيرة الجميلة باسم بحيرة الزلزال، وتشكلت في 18 أغسطس 1959 عندما تسبب زلزال بقوة 7.3 درجة في انهيار أرضي هائل في مونتانا، أدى الانهيار إلى إغلاق نهر ماديسون، فتشكلت بحيرة الزلزال بين عشية وضحاها، واليوم، يزورها المسافرون ويستمتعون بالعديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب القوارب والمشي لمسافات طويلة.

بحيرة ساريز، طاجيكستان



نشأت بحيرة ساريز عام 1911 عندما تسبب انهيار أرضي هائل ناجم عن زلزال في إغلاق وادي نهر مورجاب في جبال بامير في طاجيكستان، واليوم، تجذب البحيرة، المحاطة بالجبال، المسافرين المغامرين من جميع أنحاء العالم.

كايكورا، نيوزيلندا



في عام 2016، ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، محدثا عدة صدوع، ويوصف هذا الزلزال بأنه الأكثر تعقيدا على الإطلاق من بين الزلازل التي درست.

وخلال الزلزال، ارتفعت أجزاء من الساحل عدة أمتار، كاشفة عن الشعاب المرجانية، واليوم، تجذب هذه الأعجوبة الجيولوجية السياح والعلماء من جميع أنحاء العالم.

صدع سان أندرياس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

في صدع سان أندرياس، يمكن للزوار المشي والتنزه، بل ويمكنهم الوقوف على جانبيه، يعد هذا الصدع من أشهر الصدوع في العالم، حيث تلتقي الصفائح التكتونية للمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

منتزه تانجشان التذكاري للزلزال، الصين



أُنشئت الحديقة تخليدا لذكرى الزلزال المدمر الذي ضرب الصين عام 1976، ويجذب الموقع عشاق التاريخ والزوار الراغبين في التعرف على إرث هذه الكارثة.

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