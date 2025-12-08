وكيل نادي القضاة السابق يدعو لتأجيل انتخابات النادي.. ما السبب؟

دعا المستشار عبدالعظيم العشري وكيل نادي القضاة السابق، إلى تأجيل انتخابات نادي القضاة المقرر انعقادها الجمعة 19 ديسمبر 2025 بدار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد، وذلك حدادًا على روح الـ4 قضاة اللذين لقوا مصرعهم في حادث سير بإحدى الطرق الصحراوية.

قال العشري في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "أقدم اقتراح والأمر مفوض لصاحب القرار تأجيل انتخابات نادي قضاة مصر لما أصابنا من أحداث مؤلمة بوفاة خيرة القضاة".

ووقع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، إذ اصطدمت السيارة الملاكي التي كانت تقل القضاة الأربعة بـ"سيارة نقل" أخرى.

وبسبب شدة التصادم، اشتعلت النيران في السيارة الملاكي بالكامل، مما أدى إلى تفحم الجثامين الأربعة بداخلها قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع.

كان القضاة الأربعة في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من مأمورية عمل قضائية، لتتحول رحلة العودة إلى مأساة مفجعة هزت زملاءهم وأسرهم .