"يبدو وكأنه يودع الجماهير".. لقطات جديدة لمحمد صلاح تثير الجدل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح وهو يلوح لجماهير ليفربول قبل إدلائه بتصريحات نارية في منطقة الصحفيين الخاصة بمباراة ليدز يونايتد.

وأظهرت اللقطات الجديدة صلاح وهو يلوح لجماهير الريدز عند نهاية المباراة مباشرة، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع النادي.

وكتب أحد المشجعين: "يبدو وكأنه يودع الجماهير، من المرجح أن يغادر في يناير"، وأضاف آخر: "إنه سيرحل، الأمور صعبة جدا".

وعلق ثالث: "أعتقد أنه سيغادر في يناير، للأسف"، فيما كتب مشجع: "أنا مشجع لأرسنال، هذا محزن للغاية، أشعر بالأسف على صلاح".

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية يوم 15 ديسمبر، بعد مباراة ليفربول وبرايتون المقررة يوم السبت المقبل 13 ديسمبر.

