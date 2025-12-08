خبير تربوي يكشف أهداف توجيهات الدولة لتحسين التعليم المصري

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تتصدى لأبرز التحديات التي تهدد منظومة التعليم في مصر، وتستهدف تحسين الانضباط وضمان العدالة داخل المدارس والامتحانات.

تشمل التوجيهات الرئاسية مجموعة من الأولويات التعليمية، أبرزها:

مواجهة التجاوزات والعنف داخل المدارس.

محاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الدكتور شوقي إلى أن هذه التوجيهات تعكس استماع الدولة لشكاوى أطراف المنظومة التعليمية، وحرصها على فرض الانضباط والعدالة داخل العملية التعليمية، واستعادة ثقة المجتمع في التعليم المصري، وتحسين سمعة التعليم في الداخل والخارج، وردع كل من يحاول الغش أو ممارسة التجاوزات، خاصة في المدارس والامتحانات.

وأوضح أنه تزامنت هذه التوجيهات مع عودة انتظام الطلاب للمدارس، وتزايد بعض المشكلات المتعلقة بالخروج عن النظام، ما استدعى تحرك الدولة لضبط الأوضاع.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح الخبير التربوي عدة إجراءات مقترحة:

مراجعة لوائح الانضباط المدرسي لتشديد العقوبات على حالات التجاوز والغش والشروع فيه.

تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة بتقليل الأسئلة الموضوعية وزيادة الأسئلة المقالية التي تقلل فرص الغش.

تشديد الإجراءات الوقائية في الامتحانات، مثل تحديث كاميرات المراقبة، الاستعانة بشباب المعلمين في المراقبة، وفصل الإنترنت في محيط المدارس أثناء الامتحانات.

