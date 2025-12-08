إعلان

خبير تربوي يكشف أهداف توجيهات الدولة لتحسين التعليم المصري

كتب : أحمد الجندي

02:00 ص 08/12/2025

تامر شوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تتصدى لأبرز التحديات التي تهدد منظومة التعليم في مصر، وتستهدف تحسين الانضباط وضمان العدالة داخل المدارس والامتحانات.

تشمل التوجيهات الرئاسية مجموعة من الأولويات التعليمية، أبرزها:

مواجهة التجاوزات والعنف داخل المدارس.

محاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الدكتور شوقي إلى أن هذه التوجيهات تعكس استماع الدولة لشكاوى أطراف المنظومة التعليمية، وحرصها على فرض الانضباط والعدالة داخل العملية التعليمية، واستعادة ثقة المجتمع في التعليم المصري، وتحسين سمعة التعليم في الداخل والخارج، وردع كل من يحاول الغش أو ممارسة التجاوزات، خاصة في المدارس والامتحانات.

وأوضح أنه تزامنت هذه التوجيهات مع عودة انتظام الطلاب للمدارس، وتزايد بعض المشكلات المتعلقة بالخروج عن النظام، ما استدعى تحرك الدولة لضبط الأوضاع.

ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح الخبير التربوي عدة إجراءات مقترحة:

مراجعة لوائح الانضباط المدرسي لتشديد العقوبات على حالات التجاوز والغش والشروع فيه.

تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة بتقليل الأسئلة الموضوعية وزيادة الأسئلة المقالية التي تقلل فرص الغش.

تشديد الإجراءات الوقائية في الامتحانات، مثل تحديث كاميرات المراقبة، الاستعانة بشباب المعلمين في المراقبة، وفصل الإنترنت في محيط المدارس أثناء الامتحانات.

اقرأ أيضاً:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف أسرار جديدة التحنيط بسقارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تامر شوقي تحسين التعليم محاربة الغش امتحانات الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026