" العمل" تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة "المستقبل لصناعة الأنابيب"

أعلنت وزارة العمل عن توفير 19 فرصة عمل جديدة بشركة "المستقبل لصناعة الأنابيب"، بالتعاون مع مديرية قوى عاملة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة.

وبحسب بيان، فإن الوظائف المطلوبة تشمل: 1 مهندس ميكانيكا،و 1 مهندس إنتاج،و1 مهندس كهرباء،و1 فني ميكاترونيك،و4 فني ميكانيكا،و10 فني كهرباء،و1 فني إنتاج.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات تبدأ من الغد، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 مساءً، بمقر الشركة في القطعة 38 - 38 أ، المنطقة الصناعية الخامسة، مدينة 6 أكتوبر.

ويمكن للراغبين الجادين التقدم أو الاستفسار من خلال الاتصال على الرقم: 01117550760، كما دعت الوزارة الشباب الراغبين في فرصة عمل مستقرة إلى سرعة التقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

