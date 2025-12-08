إعلان

الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر ليست سهلة

كتب : مصراوي

01:06 ص 08/12/2025

فلاديمير زيلينسكي

وكالات

وصف فلاديمير زيلينسكي، المفاوضات الأخيرة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أنها كانت بناءة لكنها لم تكن سهلة.

كتب زيلينسكي في قناته على "تليجرام": "نبدأ الآن أسبوعا دبلوماسيا جديدا ستكون هناك مشاورات مع القادة الأوروبيين، أولا سنتناول القضايا الأمنية، الدعم لصمودنا، حزم الدعم لحمايتنا وقبل كل شيء، الدفاع الجوي، التمويل طويل الأمد لأوكرانيا بالطبع، سنتحدث أيضا عن الرؤية المشتركة، والمواقف المشتركة في المفاوضات".

قال زعيم نظام كييف، إن ممثلي أوكرانيا أجروا محادثات ملموسة مع ممثلي الرئيس الأمريكي في الأيام الماضية، وأن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف ورئيس هيئة الأركان العامة أندريه جاناتوف الآن في طريقهما إلى أوروبا لتقديم إحاطة مفصلة.

أضاف: "أتوقع منهم معلومات مفصلة عن كل شيء، كل ما قيل للممثلين الأمريكيين في موسكو، عن الفروق الدقيقة التي يرغب الأمريكيون في تعديلها في مفاوضاتهم معنا، مع 'الروس'".

وأشار إلى أنه تحدث أمس مع ويتكوف وكوشنر قائلا: "أشكرهم على استعدادهم للعمل معا، يعرف الممثلون الأمريكيون المواقف الأساسية الأوكرانية، كانت المحادثة بناءة وإن لم تكن سهلة نواصل العمل.

وأوضح أن بعض الأمور يمكن مناقشتها شخصيا فقط، حيث سيطلعانه على التفاصيل الكاملة.

واختتم زيلينسكي بالإعلان عن اجتماعات مخططة في لندن وبروكسل مع القادة الأوروبيين، استمرارا للتنسيق الأوروبي الأوكراني المكثف خلال هذه المرحلة من المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

فلاديمير زيلينسكي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف جاريد كوشنر

