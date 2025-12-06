اليوم.. محاكمة 3 متهمين في قضية "خلية الجبهة"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا" اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، بما قد يصل إلى عقوبة الإعدام، ونص على أنه: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.