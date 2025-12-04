هذا ما يحدث لقلبك وعقلك عند تناول الطحينة

إضافة ملعقة من الطحينة يوميا في نظامك الغذائي يوفر العديد من الفوائد الصحية والجنسية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

العناصر الغذائية الموجودة في ملعقة طحينة

تحتوي ملعقة كبيرة من الطحينة على ما يلي :

1- البروتين والطاقة:

يوفر تناول ملعقة من الطحينة على بروتين نباتي ودهون صحية تساهم في دعم الصحة و توفر طاقة مستدامة.

2- الفيتامينات والمعادن:

تعتبر مصدرًا ممتازًا للمعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس والفوسفور والحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات ب التي تعزز الطاقة وتدعم ظائف الدماغ.

3- غنية بالألياف:

يُعزز محتوى الألياف في الطحينة صحة الأمعاء ويساعد على الهضم، كما تساعد على الشعور بالشبع وبالتالي تقي من زيادة الوزن.

الفوائد الرئيسية للرجال

دعم صحة البروستاتا:

الطحينة غنية بالزنك، وهو معدن أساسي لوظيفة البروستاتا، و تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين يعانون من مشاكل في البروستاتا، مثل تضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا، غالبًا ما يكون لديهم مستويات منخفض من الزنك، لذا تناول ملعقة من الطحينة يوميا يوفر الزنك من مصادر غذائية طبيعية.

تعزيزصحة القلب:

تحتوي الطحينة على دهون صحية غير مشبعة، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، إلى جانب مركبات نباتية تسمى فيتوستيرول، والتي تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، كما وجدت دراسة أجريت على رجال أصحاء أن تناول الطحينة مرة واحدة يخفض بشكل كبير ضغط الدم الانبساطي ويحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وبالتالي تدعم صحة القلب وتقي من الأمراض المزمنة.

التوازن الهرموني:

يُعد الزنك الموجود في الطحينة ضروريًا لإنتاج هرمون التستوستيرون، كما تحتوي بذور السمسم الموجودة في الطحينة على الليجنين، وهي فيتويستروجينات تساعد في دعم التوازن الهرموني في الجسم، وترتبط بمستقبلات الإستروجين، ويمكنها أن تحمي من السرطانات المرتبطة بالهرمونات.

الوقاية من الأمراض المختلفة:

الطحينة غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل السيسامين والسيسمول، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن في الجسم، يُعد الالتهاب المزمن عامل خطر للإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.