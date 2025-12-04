تحذير جديد.. مكون غذائي يومي قد يرتبط بالسمنة

كشفت دراسة حديثة أن نوعًا شائعًا من الزيوت النباتية يسهم في زيادة الوزن، ليس بسبب تركيبته بحد ذاتها، وإنما نتيجة الطريقة التي يعالج بها الجسم.

وركزت الدراسة على زيت فول الصويا، وهو عنصر واسع الاستخدام في الأغذية المصنعة مثل تتبيلات السلطة ورقائق البطاطا، رغم أنه لا يُستخدم عادةً كزيت للطهي، نقلا عن إندبندنت.



ورغم أن أبحاثًا سابقة ربطت بين استهلاكه وزيادة الوزن، فإن الآلية التي تقف وراء هذا التأثير لم تكن واضحة.

وأوضحت مجموعة بحثية من جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد أن المشكلة لا تكمن في الزيت مباشرة، بل في الطريقة التي يتعامل بها الجسم معه عند استهلاكه بكميات كبيرة. وقالت فرانسيس سلاديك، أستاذة علم الأحياء الخلوي:



"زيت فول الصويا ليس مضرًا بطبيعته، لكن كميات الاستهلاك الكبيرة قد تنشط مسارات لا يستطيع الجسم التعامل معها بشكل فعّال."

تفاصيل التجربة على الفئران

اعتمد العلماء في دراستهم على مجموعتين من الفئران خضعت لنظام غذائي غني بزيت فول الصويا:

المجموعة الأولى: فئران طبيعية لم تتعرض لأي تعديل وراثي، اكتسبت وزنًا كبيرًا أثناء التجربة.

المجموعة الثانية: فئران معدّلة وراثيًا لتقليل إنتاج مجموعة من الإنزيمات الكبدية المسؤولة عن تحويل حمض اللينوليك المكوّن الأساسي في الزيت إلى جزيئات تُسمى أوكسيليبينات، وهي مركبات مرتبطة بالالتهابات وتراكم الدهون عند تناول كميات مرتفعة من الحمض الدهني.

المفاجئ أن الفئران المعدلة وراثيًا لم تكتسب الوزن نفسه، كما ظهرت لديها علامات أوضح على صحة الكبد وتحسن في وظائف الميتوكوندريا، وهي الوحدات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا.

تشير هذه النتائج إلى أن استقلاب الدهون داخل الجسم، وليس السعرات الحرارية أو الزيت ذاته، قد يلعب الدور الأكبر في زيادة الوزن، وأن الاختلافات الجينية ربما تحدد مدى تأثير الزيت على الأفراد.



وقالت سونيا ديول، الباحثة الرئيسية في الدراسة:



"هذه النتائج قد تشكل خطوة أولى لفهم سبب ميل بعض الأشخاص لاكتساب الوزن بشكل أسرع عند اتباع نظام غذائي غني بزيت فول الصويا."

ورغم أن الدراسة لم تشمل تجارب بشرية، يؤكد الباحثون أنها تقدم تفسيرًا بيولوجيًا جديدًا قد يساعد على فهم كيفية استجابة الجسم للدهون النباتية الشائعة. ويأمل الفريق أن تمهد هذه النتائج الطريق لأبحاث مستقبلية تسهم في تطوير إرشادات غذائية أكثر دقة.



