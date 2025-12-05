في حفل جوائز Gotham Awards لهذا العام، ظهرت العديد من النجمات بإطلالات جريئة لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في الحفل، وفقا لموقعي "people"، و"vanityfair".

جينيفر لورانس

لفتت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس الأنظار بفستان أسود أنيق ضيق القصة ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياج النيود الهادئ وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت إطلالتها مع حذاء أسود بسيط يتماشى مع الفستان.

إيل فانينج

تألقت الممثلة إيل فانينغ بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا أبيض طويلا بصيحة الظهر المكشوف وتصميم جريء عند منطقة الصدر، واختارت مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة.

تشيس إنفينيتي

أما تشيس إنفينيتي، ظهرت بفستان طويل بصيحة "الهاف ستومك"، مكشوفا عند منطقة الصدر، وتميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها.

رينات رينسف

خطفـت الممثلة النرويجية رينات رينسف الأضواء بفستان أحمر جريء بقصة ضيقة ومكشوف عند منطقة البطن وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياج النيود الناعم، وأكملت إطلالتها بارتداء حلق وخاتم.

نعومي واتس

اختارت النجمة البريطانية نعومي واتس فستانا طويلا باللون البيبي بلو، تميز بتصميم شفاف من الأسفل، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلة ومكياجا ترابيا.

هافانا روز ليو

بينما الممثلة الأمريكية هافانا روز ليو ظهرت بفستان فضي لامع طويل مزود بفتحة ساق جريئة وتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت حذاء ذهبيا وتألقت بمكياج نيود مع شعر منسدل على الجانبين.

هيلاريا بالدوين

وارتدت الكاتبة الأمريكية هيلاريا بالدوين فستانا قصيرا فوق الركبة ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه حذاء فضيا لامعا، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.