إعلان

أجرأ 7 إطلالات للنجمات في حفل جوائز Gotham Awards لعام 2025

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 05/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إيل فانينج
  • عرض 16 صورة
    تشيس إنفينيتي4
  • عرض 16 صورة
    جينيفر لورانس بالاسود
  • عرض 16 صورة
    تشيس إنفينيتي1
  • عرض 16 صورة
    رينات رينسف 4
  • عرض 16 صورة
    رينات رينسف
  • عرض 16 صورة
    نعومي واتس بالابيض
  • عرض 16 صورة
    نعومي واتس 7
  • عرض 16 صورة
    هافانا روز ليو
  • عرض 16 صورة
    إيل فانينج بالابيض
  • عرض 16 صورة
    هيلاريا بالدوين
  • عرض 16 صورة
    هيلاريا بالدوين1
  • عرض 16 صورة
    هيلاريا بالدوين3
  • عرض 16 صورة
    هافانا روز ليو3
  • عرض 16 صورة
    جينيفر لورانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في حفل جوائز Gotham Awards لهذا العام، ظهرت العديد من النجمات بإطلالات جريئة لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في الحفل، وفقا لموقعي "people"، و"vanityfair".

جينيفر لورانس

لفتت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس الأنظار بفستان أسود أنيق ضيق القصة ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واعتمدت مكياج النيود الهادئ وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت إطلالتها مع حذاء أسود بسيط يتماشى مع الفستان.

إيل فانينج

تألقت الممثلة إيل فانينغ بإطلالة لافتة، مرتدية فستانا أبيض طويلا بصيحة الظهر المكشوف وتصميم جريء عند منطقة الصدر، واختارت مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة.

تشيس إنفينيتي

أما تشيس إنفينيتي، ظهرت بفستان طويل بصيحة "الهاف ستومك"، مكشوفا عند منطقة الصدر، وتميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت قوامها.

رينات رينسف

خطفـت الممثلة النرويجية رينات رينسف الأضواء بفستان أحمر جريء بقصة ضيقة ومكشوف عند منطقة البطن وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياج النيود الناعم، وأكملت إطلالتها بارتداء حلق وخاتم.

نعومي واتس

اختارت النجمة البريطانية نعومي واتس فستانا طويلا باللون البيبي بلو، تميز بتصميم شفاف من الأسفل، ونسقت معه تسريحة شعر منسدلة ومكياجا ترابيا.

هافانا روز ليو

بينما الممثلة الأمريكية هافانا روز ليو ظهرت بفستان فضي لامع طويل مزود بفتحة ساق جريئة وتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت حذاء ذهبيا وتألقت بمكياج نيود مع شعر منسدل على الجانبين.

هيلاريا بالدوين

وارتدت الكاتبة الأمريكية هيلاريا بالدوين فستانا قصيرا فوق الركبة ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه حذاء فضيا لامعا، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

حفل جوائز Gotham Awards إطلالات النجمات جينيفر لورانس إيل فانينج تشيس إنفينيتي رينات رينسف نعومي واتس هافانا روز ليو هيلاريا بالدوين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر