5 مشروبات تحافظ على نسبة السكر في الدم.. تناولها فوراً

تؤدي بعض المشروبات اليومية دورا فعالا في تحسين حساسية الإنسولين ومنع الارتفاعات المفاجئة للسكر وفي هذا الإطار إليك، 5 أهمهم التي ينصح بتناولها لدعم التحكم في مستوى السكر.

مشروب القرفة

يقول أحمد صلاح إن القرفة من أكثر الأعشاب التي أظهرت نتائج إيجابية في تحسين قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بكفاءة ويوضح

القرفة تقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات، ويفضل تناولها دافئة أو إضافتها للشاي بشكل يومي.

مشروب الشاي الأخضر

يوضح خبير التغذية أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تعمل على تنظيم التمثيل الغذائي ويضيف الكاتيشين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على استقرار مستوى الجلوكوز، ويفضل شرب كوب صباحا وآخر مساء.

مشروب الكركم بالحليب

أن الكركم يملك تأثيرًا مباشرًا على مقاومة الإنسولين، خاصة بفضل مادةالكركمين ويؤكد الكركم مع الحليب خصوصًا الحليب النباتي يساعد على تهدئة الالتهابات وتحسين تعامل الجسم مع السكر.

مشروب الليمون بالماء الدافئ

إن تناول الماء الدافئ بالليمون ينشّط الكبد ويحسّن الهضم، ورغم أنه لا يخفض السكر مباشرة، لكنه يساعد في منع التقلبات الحادة خلال اليوم.

مشروب الحلبة

ويصف صلاح الحلبة بأنها من أقدم وأهم المشروبات في تنظيم السكر، قائلاً:«الألياف القابلة للذوبان في بذور الحلبة تبطئ امتصاص الجلوكوز، وما يجعل مستوى السكر أكثر ثباتًا».

اختتم صلاح تصريحاته لـ«مصراوي» بالتأكيد على أن هذه المشروبات ليست علاجا بديلا، قائلاً: «هي عوامل مساعدة فقط، ويجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغيير غذائي، خاصة لمن يتناولون أدوية خافضة للسكر أو الإنسولين».