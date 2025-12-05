تبادل إطلاق نار كثيف على حدود باكستان وأفغانستان

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولون من باكستان وأفغانستان، أن البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

وجاء تبادل إطلاق النار بعد فشل محادثات السلام بين كابول وإسلام آباد في تحقيق انفراجة لإنهاء التوترات بين البلدين، وفقًا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، استضافت المملكة العربية السعودية، أحدث جولة من المحادثات بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي، بعد جولات مفاوضات استضافتها قطر وتركيا من أجل تهدئة الأوضاع بين البلدين على خلفية الاشتباكات الحدودية التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت في أكتوبر الماضي، عن مقتل عشرات الأشخاص في أسوأ أعمال عنف على الحدود بين البلدين منذ تولي طالبان الحكم في أفغانستان عام 2021.