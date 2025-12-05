إعلان

تبادل إطلاق نار كثيف على حدود باكستان وأفغانستان

كتب : مصراوي

11:43 م 05/12/2025

إطلاق نار على حدود باكستان وأفغانستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولون من باكستان وأفغانستان، أن البلدين تبادلا إطلاق نار كثيفا في منطقة حدودية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

وجاء تبادل إطلاق النار بعد فشل محادثات السلام بين كابول وإسلام آباد في تحقيق انفراجة لإنهاء التوترات بين البلدين، وفقًا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق، استضافت المملكة العربية السعودية، أحدث جولة من المحادثات بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي، بعد جولات مفاوضات استضافتها قطر وتركيا من أجل تهدئة الأوضاع بين البلدين على خلفية الاشتباكات الحدودية التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت في أكتوبر الماضي، عن مقتل عشرات الأشخاص في أسوأ أعمال عنف على الحدود بين البلدين منذ تولي طالبان الحكم في أفغانستان عام 2021.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان أفغانستان اطلاق نار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر