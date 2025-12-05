كتبت- شيماء مرسي

بعض الكائنات التي تبدو خطيرة في الحقيقة تتسم بالغرابة والتكيف والغموض، ومن أبرزها الطائر الليلي المعروف باسم "التنين الصغير".

ما هو الطائر الذي يسمى "التنين الصغير"؟

طائر السبد ذو الأذنين الكبيرتين، والذي يطلق عليه اسم "التنين الصغير" نظرا لمظهره الاستثنائي، هو أكبر أنواع طيور من حيث الطول، إذ يتراوح طوله بين 31 و41 سم.

ويتميز بـ أذن طويلة وشريط أبيض حول رقبته ويتسم ريشه الكثيف باللون البني والرمادي والأسود، مما يجعله يشبه التنين الصغير.

وموطنه الأصلي الغابات الكثيفة المنخفضة والجبلية في الهند وسريلانكا وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وميانمار وتايلاند وفيتنام والفلبين.

وبسبب طبيعته المراوغة، يعيش هذا النوع السري في نباتات كثيفة، كما إنه يستطيع أن يختفي تماما عن الأنظار خلال ساعات النهار من أجل التمويه، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي يساعد هذا الطائر في التمويه؟

خلال النهار يبقى طائر السبد ذو الأذنين الكبيرتين ساكنا على أرض الغابة، حيث يختلط بسهولة بأوراق الشجر المتساقطة والأغصان.

وبدلا من بناء عش يضع بيضة واحدة مباشرة على الأرض ويقوم بحمايتها بفضل ريشه الكثيف.

صوت الليل

يبدأ نداء "التنين الصغير" بصوت حاد وواضح، يتبعه توقف ثم صفير والذي يتردد صداه في الغابات عند الفجر.

وبالرغم من لقبه الغريب "التنين الصغير" وأصواته الليلية المزعجة، فإن طائر السبد ذو الأذنين الكبيرتين يمكنه من الغناء بنغمات عذبة بشكل لا يصدق في لحظات معينة، خاصة خلال سكون الفجر.

كما أن قدرته الصوتية المذهلة تساعده على إنتاج مجموعة واسعة من الأصوات المعقدة، وهذا يساعده على التواصل عبر الغابات الكثيفة.

وبينما يعرف غالبا بمظهره الشبيه بالتنين وأصواته العذبة، يمكن لهذا الطائر الفريد أن يكون أيضا مغنيا لطيفا في الغابة.

