3 أبراج لا تستطيع كتمان مشاعرها مهما حاولت.. تعرف عليها

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 06/12/2025

أبراج عاطفية

المشاعر جزء أساسي من شخصيتنا، لكن بعض الأشخاص يجدون صعوبة كبيرة في إخفائها أو السيطرة عليها.

وفقًا AstroStyle ، هناك ثلاثة أبراج يُعرف عنها أنها تعبر عن مشاعرها بشكل صريح ودائم، سواء كانت مشاعر حب، فرح، غضب أو حزن.

إليك أبرز هذه الأبراج:

برج الحوت

الحوت حساس جدًا وعاطفي، وغالبًا ما يظهر ما يشعر به دون مواربة يحب أن يشارك الآخرين أفراحه وأحزانه فور حدوثها.

برج السرطان

السرطان يضع المشاعر في مقدمة حياته ويعبر عن الحب والاهتمام بوضوح من خلال أفعاله وكلماته.

برج القوس

القوس صريح ومستقل، لكنه يفتخر بقدرته على التعبير عن مشاعره دون خوف، ويظهر الحماس، السعادة وحتى الحزن بطرق مباشرة وواضحة.

