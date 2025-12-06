تعرف على 5 طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي

كتبت- آية محمد:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من الوسائل السهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفعها، حيث يمكن للعملاء معرفة قيمة الفاتورة ومواعيد استحقاقها دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة، سواء من خلال الإنترنت أو الهاتف أو التطبيقات الذكية، كما تتوفر عدة خيارات لدفع الفاتورة بسهولة وأمان.

ويستعرض "مصراوي" في السطور القادمة طرق الدفع والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

طرق دفع الفاتورة:

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق My WE.

- استخدام ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي.

- زيارة فروع الشركة المصرية للاتصالات.

- خدمات الدفع الإلكتروني مثل: فودافون كاش، وفوري، وإي آند موني، واورنج كاش، ووي باي، بالإضافة إلى ماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

- مكاتب البريد المصري.

طرق الاستعلام عن الفاتورة:

- عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

- الاتصال بالخط الساخن لخدمة العملاء على الرقم 19777 وتسجيل رقم الهاتف الأرضي.

- من خلال تطبيق My WE .

اقرأ أيضًا:

خدمة مكالمات الواي فاي.. ما هي وكيف تقوم بتفعيلها؟

البريد يطلق خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع الدمغة والموازين

قبل شراء الذهب أونلاين.. نصائح يجب اتباعها لتجنب الاحتيال