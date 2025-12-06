جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة الإشغالات بجميع المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تنفيذ حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين بمختلف أنحاء المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لأي مخالفات أو عشوائيات.

وبحسب بيان الوزارة، أصدر المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تعليماته بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية، بالتعاون مع شرطة المرافق، لاستعادة الانضباط ورفع الإشغالات من المناطق الحيوية بالمدينة.

وشملت الحملات الموسعة التي قادتها إدارة التنمية بالجهاز عدة مواقع، حيث تم:

- رفع إشغالات الباعة الجائلين بمخرج طريق زويل، وإزالة الإشغالات بطريق ومدخل سوق الجملة.

- ضبط تروسيكل بائع متجول للخضار داخل موقف سوق الجملة.

- رفع إشغالات باعة جائلين بمنطقة الـ390 فدان.

- إزالة الإشغالات من سنتر 3 بمشروع دار مصر.

- رفع الإشغالات من منتزه الخليفة - المنطقة الثانية.

- إزالة الإشغالات من سنتر 3 بالمنطقة الخامسة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي دون تهاون، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للسكان.

