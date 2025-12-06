أمطار وبرق ورعد.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبه نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد: يسود الساعات المقبلة، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس).

وأوضحت أن الطقس يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء (شمال سيناء - خليج العقبة - نخل - سانت كاترين - ذهب - شرم الشيخ)، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر و خليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (40:50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2:3 متر).

كما حذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، قائلة: قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريبًا، الآتي:

- السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى وسط وجنوب الصعيد.

- نشاط رياح قوية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

