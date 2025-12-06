كتب- محمد أبو بكر:

افتتح القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، بآيات الذكر الحكيم، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمسجد مصر الكبير، بحضور وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر الشريف، ووزير العمل، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

وتحمل هذه النسخة اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور.

وتقوم المسابقة، على جمع صفوة الحفاظ والقراء ودارسي علوم القرآن من مختلف الدول في تنافس علمي وروحاني يُعلي قيمة الإتقان، ويبرز المواهب القرآنية العالمية، ويُظهر جماليات التلاوة المتقنة ومعاني الكتاب العزيز.

وتركز المسابقة على حفظ القرآن الكريم، وتجويـد الأداء، وتحرير الروايات، وفهم التفسير ومقاصد السور والآيات، مع دمج إجادة الإعراب والقراءات وفق الفروع المتخصصة، وإبراز المواهب الصوتية ذات الحس القرآني المرهف، لتجمع بين الحفظ والفهم والصوت والأداء والعلم في منظومة متكاملة.

وتسعى المسابقة لإحياء رسالة القرآن الكريم في واقع الإنسان المعاصر، وترسيخ منهج الوعي القرآني الذي يجمع بين النص ومقصده، وبين التلاوة وروحها، وإظهار مكانة مصر كمركز عالمي في تعليم القرآن وتجويده وعلومه، وبناء جيل قرآني واعٍ يجمع بين الحفظ والإتقان والفهم والبصيرة.

اقرأ أيضًا:

تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026

"مستثمرو السياحة": متوسط إنفاق السائح في مصر يصل إلى 140 دولارًا يوميًا خلال الكريسماس

تحديث الطقس الآن.. سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة

قائمة إجازات العام الجديد 2026 لموظفي القطاعين العام والخاص