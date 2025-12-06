البرلمان الإيراني يعلق على منح جائزة فيفا للسلام لترامب: وصمة عار

واشنطن (د ب أ)

انتقد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيز منح جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "هذا السيرك الذي نظمه الفيفا وصمة عار أخرى على المتغطرسين والمتجبرين".

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية بمنصة إكس، ردًا على منح الجائزة الفيفا للسلام للرئيس الأمريكي: "ترامب وجائزة السلام؟! لم يبقَ إلا أن يحصل أعضاء بي 2 على الجائزة الإنسانية!"، في إشارة إلى أفراد الطائرة القاذفة بي 2 التي شاركت في ضرب إيران في شهر يونيو الماضي.

كان فيفا قد منح جائزته الأولى من نوعها والتي تحمل اسم "جائزة فيفا للسلام"، للرئيس ترامب أمس الجمعة.

جاء ذلك على هامش حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في يونيو ويوليو بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.