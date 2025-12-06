العلاقات العاطفية تتنوع بحسب شخصية الفرد وطبيعته فبينما بعض الأبراج تقع في الحب بسرعة وتشعر بالارتباط العميق فورًا، هناك أبراج أخرى أكثر تحفظًا.

وفقًا موقع مثل Horoscope، إليك أبرز هذه الأبراج:

أبراج تتعلق بسرعة

برج الحوت

رومانسي بطبعه وحساس، الحوت يميل إلى الانغماس في المشاعر فور التعارف، ويحب أن يكون قريبًا من شريكه بكل تفاصيله.

برج السرطان

السرطان يبحث عن الأمان العاطفي، فإذا شعر بالراحة والثقة، يرتبط بسرعة ويمنح كل مشاعره دون تردد.

برج الثور

الثور عملي لكنه أيضًا عاطفي، وعندما يثق بالشريك، يلتصق به ويحافظ على العلاقة بحب وولاء كبير.

أبراج قلبها "ميت" أو صعب التعلق

برج العقرب

العقرب حساس لكنه يحمي قلبه جيدًا، فهو لا يفتح نفسه إلا بعد التأكد من صدق الطرف الآخر.

برج الجدي

الجدي منطقي وعملي، يضع العقل قبل العاطفة، لذا قد يبدو بعيدًا أو باردًا لكنه لا يخسر العلاقة بسهولة.

برج الدلو

الدلو يحب الحرية ويخشى القيود العاطفية، لذلك ينجذب بصعوبة ويتحفظ قبل الالتزام الكامل.