منى زكي عن صعوبات"الست": "كنت بقعد 6 ساعات ممنوعة من شرب الماء"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة منى زكي، عن تجربتها في فيلم "الست" بعد عرضه بمهرجان مراكش السينمائي بالمغرب، والصعوبات التي واجهتها.

وقالت "منى" في تصريحاتها عن دورها بالفيلم: "احنا عاملين ده من قلبنا، لتكريم هذه السيدة الأيقونة الموجودة في وطننا العربي، وكل واحد حط من قلبه اوي اوي لتكريم هذه السيدة".

وأضافت: "كنت بقعد 6 ساعات على كرسي المكياج قبل ما ابتدي اصور وممنوع اشرب حتى كوباية مياه أو ألف جسمي، لأنه ممكن يبوظ كل حاجة وأعيد تاني من الأول على الرغم اني أنا شخص مبعرفش أقعد ثابتة فكان موضوع صعب عليا".

فيلم "الست" يخوض بطولته منى زكي، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.