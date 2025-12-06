إعلان

حشيش وأفيون وسلاح ناري.. الحكم بالسجن المؤبد لتاجري مخدرات بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:45 م 06/12/2025

تعبيرية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غنيم حامد، وعضوية المستشارين ناصر الأمير الطاهر، ومحمد عبد الحميد عبد الحفيظ، ومحمد علي إسماعيل، بالسجن المؤبد على تاجري مخدرات، بعد إدانتهما بحيازة والاتجار في مواد مخدرة داخل نطاق مركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

وترجع أحداث القضية إلى أغسطس 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهمين "ع." و"م."، وهما سائقان من أبناء قرية الضبعية بالأقصر، أثناء وجودهما داخل مركز نقادة وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأفيون، إضافة إلى سلاح ناري وذخائر، وذلك قبل إتمام عملية تسليم صفقة المخدرات.

وعقب التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا تحت رقم 3067 لسنة 2025 كلي قنا، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين لإدانتهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

