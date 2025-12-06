إعلان

سقوط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

12:24 م 06/12/2025

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما تم ضبط 12 حدثًا معرضين للخطر أثناء ممارسة أنشطة التسول والبيع، واعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في دور الرعاية.

وزارة الداخلية التسول اعمال التسول جرائم استغلال الأطفال

