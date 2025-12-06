مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يصبح الجسم أكثر عرضة للبرد والإرهاق، ويحتاج إلى دعم المناعة وتنقية الجسم من السموم.

وفقًا لتقارير صحية من مواقع مثل Healthline وMedical News Today، هناك مشروبات طبيعية تساعد على ذلك بطريقة فعالة ولذيذة.

إليك أبرز 4 مشروبات شتوية مفيدة:

شاي الزنجبيل بالعسل والليمون

فوائد: مضاد للالتهابات، يقوي المناعة، ويساعد على الهضم.

طريقة التحضير: يغلى قطع الزنجبيل في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يضاف العسل وعصير الليمون.

فالزنجبيل يحتوي على مركبات تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مقاومة الفيروسات الموسمية.

مشروب الكركم بالحليب

فوائد: مضاد للأكسدة، يخفض الكوليسترول، ويساعد على طرد السموم.

طريقة التحضير: اخلطي نصف ملعقة كركم مع كوب حليب ساخن وأضيفي رشة فلفل أسود لتحسين الامتصاص.

فالكركم يحتوي على مادة الكركومين التي ترفع المناعة وتحارب الالتهابات.

الشاي الأخضر مع النعناع

فوائد: يحفز الحرق، يقلل السموم، ويعزز الصحة القلبية.

طريقة التحضير: أضيفي أوراق النعناع الطازجة إلى كوب شاي أخضر ساخن.

فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين وظائف الكبد.

عصير الرمان الساخن

فوائد: غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يقلل الكوليسترول، ويطهر الجسم من السموم.

طريقة التحضير: سخني عصير الرمان الطازج مع رشة قرفة، واشربيه دافئًا.

فالرمان يدعم صحة القلب ويحفز نظام المناعة بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.