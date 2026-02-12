إعلان

"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)

كتب : رضا السيد

07:35 م 12/02/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية موسعة، اليوم الخميس، داخل تجمع "طوبيا" البدوي بمدينة طابا، انتهت بحزمة قرارات إنسانية وخدمية استهدفت تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتطوير البنية التحتية، وذلك خلال لقائه بمشايخ وعواقل المنطقة للوقوف على مطالبهم على أرض الواقع.

هدية رمضانية

وفي استجابة فورية لمطالب الأهالي، قرر المحافظ تكفل المحافظة بسداد كافة المصاريف الخاصة بتوثيق عقود الزواج داخل التجمعات البدوية بمدينة طابا، كهدية رمضانية تهدف لدعم الاستقرار الاجتماعي وتيسير الإجراءات الرسمية للأسر، وتخفيفًا للأعباء المالية عن كاهلهم قبل حلول الشهر الكريم.

اتصالات وسجل مدني

ولم تقتصر القرارات على الشق الاجتماعي، حيث وجه "مبارك" بسرعة مخاطبة شركات المحمول لإنشاء برج إرسال جديد يدعم ويقوي شبكة الاتصالات التي يفتقر إليها التجمع، بالتوازي مع الدفع بسيارة "سجل مدني" متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية للأهالي في أماكن تواجدهم، توفيرًا لمشقة الانتقال إلى المدينة.

واختتمت الزيارة بتقديم التهنئة للأهالي بقرب حلول شهر رمضان، وتأكيد المحافظ أن جولاته بالوديان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوصول الخدمات لكافة المناطق، وهو ما قابله مشايخ وعواقل "طوبيا" بترحيب واسع، مثمنين الاستجابة السريعة لمطالبهم المعيشية.

