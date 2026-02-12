إعلان

"الدم بقى ميه".. الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بـ"طوخ القراموص"

كتب : ياسمين عزت

10:09 م 12/02/2026

قاتل شقيقه وطفليه بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بإجماع الآراء، بمعاقبة "أخ" بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شقيقه وطفليه الصغيرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة بقرية "طوخ القراموص" التابعة لمركز أبو كبير، في حكم قضائي ناجز أسدل الستار على جريمة أسرية مروعة هزت محافظة الشرقية نهاية عام 2024، وعرفت إعلاميًا بـ "مذبحة الميراث".

سيناريو الغدر

وتعود فصول المأساة إلى صباح يوم أحد، حين استغل المتهم (في العقد الرابع من عمره) خروج زوجة شقيقه للتسوق، وتسلل إلى منزل العائلة مدفوعًا بأطماع مالية وخلافات حول الميراث، لينفذ جريمة مكتملة الأركان خنق فيها شقيقه حتى الموت، قبل أن يغتال براءة طفليه "حور" (5 سنوات) و"عبد الرحمن" (4 سنوات) وهما داخل غرفة نومهما، محولًا رابطة الدم إلى "ماء" كما وصف أهالي القرية.

الناجية الوحيدة

وكشفت التحقيقات أن الزوجة نجت من الموت بأعجوبة، إذ كمن لها القاتل في مسرح الجريمة، وفور عودتها واكتشافها الكارثة، انقض عليها محاولًا خنقها لإخفاء معالم فعلته، إلا أن صرخات استغاثتها دفعت الجيران للتدخل السريع وإنقاذها، ليتم ضبط المتهم وتقديمه للعدالة التي أكدت تحرياتها "سبق الإصرار والترصد" في ارتكاب الجريمة، وتقضي بإنزال العقوبة القصوى عليه.

محكمة جنايات الزقازيق قاتل شقيقه وطفليه قاتل شقيقه وطفليه بالشرقية جريمة قتل

