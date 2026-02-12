نشرت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهرت "سارة" في الصور بعدد من الإطلالات المختلفة من بينها إطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

أعمال تنتظر سارة سلامة عرضها

تشارك سارة سلامة في مسلسل "السرايا الصفرا" بطولة وفاء عامر، ناصر سيف، حسني شتا، إيهاب فهمي، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل، ومن المقرر عرضه خلال في رمضان 2026.

آخر أعمال سارة سلامة الفنية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة الفنية بمسلسل "نقطة سودة" وسط مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، بينهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد بدير، أحمد مجدي، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول رضوى وشقيقها صلاح اللذان يجهزان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر السيوفي وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

