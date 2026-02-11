تتجاوز قيمتها الملايين.. أغلى 8 حيوانات حول العالم

جمعت بين الجمال والقدرات المذهلة.. أغرب كائنات بحرية حول العالم

بعض الحيوانات تعد رمزا للثروة، وذلك بسبب ندرتها أو مواصفاتها الفريدة، حيث قد تتجاوز أسعارها ملايين الدولارات.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز هذه الحيوانات وأسعارها، وفق لـ "news18".

قطة سافانا

يعد من أغرب السلالات الهجينة، إذ يجمع بين القط المنزلي والقط البري الأفريقي.

السعر: 20 ألف دولار أمريكي

حصان عربي

تعد الخيول الأصلية من أغلى الخيول في العالم، حيث يتم تربيتها على السرعة وخفة الحركة للمشاركة في سباقات الخيل.

سعر الواحد منها إلى 16 مليون دولار

سمك الكوي الياباني

تحظى أسماك الكوي بتقدير كبير في الثقافة اليابانية، وذلك نظرا لجمالها واختلاف ألوانها.

السعر: يصل إلى 1.8 مليون دولار

كلب الدرواس التبتي

سلالة ضخمة ورقيقة من الكلاب تنحدر من التبت وتعتبر رمزا للمكانة الاجتماعية في الصين

السعر: 1.5 مليون دولار

أشبال الأسد الأبيض

تعاني من طفرة جينية نادرة تعرف باللوكيميا وهي المسؤولة عن منحها هذا اللون الأبيض المميز.

السعر: 150.000 دولار.

ببغاء النخيل

موطنها أستراليا وغينيا الجديدة، وتشتهر هذه الأنواع النادرة من الببغاوات بريشها الأسود اللافت للنظر وخدودها الحمراء.

السعر: 7000 دولار.

البقرة ميسي

تعد الأغلى في العالم، وموطنها كندا وتشتهر بسلالتها النادرة وإنتاجها العالي من الحليب.

السعر: أكثر مليون دولار

ببغاء الياقوت الأزرق

يعد الياقوت الأزرق من أكبر أنواع الببغاوات الطائرة، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.

السعر: 10000 دولار