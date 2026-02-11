إعلان

تتجاوز قيمتها الملايين.. أغلى 8 حيوانات حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

10:00 م 11/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البقرة ميسي
  • عرض 6 صورة
    أشبال الأسد الأبيض
  • عرض 6 صورة
    كلب الدرواس التبتي
  • عرض 6 صورة
    سمك الكوي الياباني
  • عرض 6 صورة
    قطة سافانا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعض الحيوانات تعد رمزا للثروة، وذلك بسبب ندرتها أو مواصفاتها الفريدة، حيث قد تتجاوز أسعارها ملايين الدولارات.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز هذه الحيوانات وأسعارها، وفق لـ "news18".

قطة سافانا

يعد من أغرب السلالات الهجينة، إذ يجمع بين القط المنزلي والقط البري الأفريقي.

السعر: 20 ألف دولار أمريكي

حصان عربي

تعد الخيول الأصلية من أغلى الخيول في العالم، حيث يتم تربيتها على السرعة وخفة الحركة للمشاركة في سباقات الخيل.

سعر الواحد منها إلى 16 مليون دولار

سمك الكوي الياباني

تحظى أسماك الكوي بتقدير كبير في الثقافة اليابانية، وذلك نظرا لجمالها واختلاف ألوانها.

السعر: يصل إلى 1.8 مليون دولار

كلب الدرواس التبتي

سلالة ضخمة ورقيقة من الكلاب تنحدر من التبت وتعتبر رمزا للمكانة الاجتماعية في الصين

السعر: 1.5 مليون دولار

أشبال الأسد الأبيض

تعاني من طفرة جينية نادرة تعرف باللوكيميا وهي المسؤولة عن منحها هذا اللون الأبيض المميز.

السعر: 150.000 دولار.

ببغاء النخيل

موطنها أستراليا وغينيا الجديدة، وتشتهر هذه الأنواع النادرة من الببغاوات بريشها الأسود اللافت للنظر وخدودها الحمراء.

السعر: 7000 دولار.

البقرة ميسي

تعد الأغلى في العالم، وموطنها كندا وتشتهر بسلالتها النادرة وإنتاجها العالي من الحليب.

السعر: أكثر مليون دولار

ببغاء الياقوت الأزرق

يعد الياقوت الأزرق من أكبر أنواع الببغاوات الطائرة، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية.

السعر: 10000 دولار

اغلى حيوانات منوعات كلب الدرواس التبتي أشبال الأسد الأبيض ببغاء النخيل حصان عربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
زووم

تشابه الصوت أثار شكوك المتابعين.. إسلام فوزي يرد على فيديو صفحة "إيجيبت
السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
أخبار مصر

السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق
"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
أخبار مصر

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان