"أغرب 5 قصور حول العالم" ستصدمك بتصميمها

لا تقتصر القصور الملكية المبهرة على أوروبا فقط، بل تنتشر حول العالم مبانٍ فخمة تعكس روعة الفن المعماري وتاريخ الحضارات المختلفة.

هذه القصور لا تزال حتى اليوم تبهر الزائرين بتصميماتها الفريدة وتفاصيلها المذهلة.

فيما يلي مجموعة من القصور التي تُعد من بين الأجمل عالميًا من حيث البناء والفخامة وفق موقع"vietnamtimes".

قصر بوتالا– التبت (الصين)

أعلى قصر في العالم، وشُيد قبل أكثر من 1300 عام، وكان مقرًا شتويًا قبل أن يتحول لاحقًا إلى متحف وموقع تراث عالمي.

يتميز بتصميمه الضخم المتدرج فوق الجبل، ويُعد مركزًا روحانيًا مهمًا يقصده آلاف الحجاج والزائرين سنويًا.

القصر الكبير– بانكوك (تايلاند)

أحد أشهر معالم تايلاند، وهو مجمع ضخم من المباني كان مقر إقامة ملوك سيام لسنوات طويلة.

يمتاز بزخارفه الذهبية وتفاصيله المعمارية الدقيقة التي تعكس مهارة الفن التايلاندي، ويضم معبد بوذا الزمردي الشهير.

قصر الوطن– أبوظبي (الإمارات)

يُعد من أحدث المعالم الثقافية في الإمارات، ويقع داخل المجمع الرئاسي ويتميز بقبابه الضخمة وتصميمه العربي الفخم.

يحتوي على قاعات ضخمة ومكتبة معرفية، ويستضيف لقاءات رسمية واجتماعات دولية، ما يجمع بين الجمال المعماري والدور السياسي.

قصر تاج ليك– أودايبور (الهند)

قصر رخامي أبيض بُني وسط بحيرة بيتشولا، ويبدو وكأنه يطفو فوق المياه، مما يمنحه مشهدًا ساحرًا خاصة وقت الغروب.

تحول القصر اليوم إلى فندق فاخر يجذب الزوار الراغبين في تجربة أجواء الملوك والرومانسية التاريخية.

القصر الشتوي– سانت بطرسبرغ (روسيا)

تحفة معمارية باروكية بُنيت في القرن الثامن عشر وكانت مقر إقامة القياصرة الروس لسنوات طويلة.

يضم القصر اليوم متحف الإرميتاج الشهير، وتبرز واجهاته المزخرفة وقاعاته الفخمة كأحد أجمل نماذج العمارة الأوروبية.

