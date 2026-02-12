ترامب: على الرئيس الإسرائيلي أن يخجل من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبه لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالعفو عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوقف عن محاكمته في قضايا الفساد.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن على الرئيس الإسرائيلي أن يخجل من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو.

وأشاد الرئيس الأمريكي باجتماعه الأخير مع نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، قائلاً: "نتنياهو يتفهم الموقف الأمريكي".

وفي وقت سابق، نقلت لقناة الـ12 العبرية، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن نتنياهو خلال اجتماعه في البيت الأبيض حاول تسخير نفوذ ترامب، لضمان مراعاة المصالح الإسرائيلية في المفاوضات مع إيران.

ومن جهته أشاد ترامب باجتماعه مع نتنياهو، مؤكدًا أنه كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال": "لقد انتهيت للتو من اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من ممثليه. لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية، والعلاقة الممتازة بين بلدينا مستمرة".

وقال ترامب: "لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، إلا أنني أصررتُ على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكانية إبرام اتفاق. وقد أوضحتُ لرئيس الوزراء أن هذا سيكون الخيار المفضل إن أمكن. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتعين علينا انتظار النتيجة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "في المرة الماضية، قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم توقيع اتفاق، ولجأت إلى أسلوب الضربة القاضية في اللحظات الأخيرة، ولم يكن ذلك في صالحها، فلنأمل أن تكون هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية، إضافةً إلى ذلك، ناقشنا التقدم الهائل المُحرز في غزة والمنطقة عمومًا. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط".