دائما ما تفاجئنا الشواطئ بأمواج متلاطمة، ومد وجزر متغيرين، لكن على طول الساحل الهادئ لمنطقة بالاسور في ولاية أوديشا بالهند، يظهر أغرب شاطئ في العالم، وهو شاطئ تشانديبور، فما قصته؟.

قصة شاطئ تشانديبور

شاطئ تشانديبور هو شريط رملي لا يتصرف فيه البحر على طبيعته على الإطلاق، في ساعات معينة، ينحسر الماء بعيدا لدرجة أن الأفق يبدو وكأنه يتحرك معه، تاركا وراءه قاع بحر شاسعا متلألئا، في منظر طبيعي غير مألوفة ولحظات هادئة وساحرة، بحسب ndtv.

لماذا يختفي بحر تشانديبور؟

يعرف شاطئ تشانديبور محليا باسم "شاطئ الغميضة"، ويشتهر بانحسار المد والجزر الشديد، خلال فترة الجزر، يمكن أن ينحسر البحر حتى 5 كيلومترات، كاشفا عن قاع بحري طيني شاسع يكون عادة مخفيا تحت الماء، وتحدث هذه الظاهرة مرتين يوميا.

لا يوجد جدول زمني ثابت

يتبع المد والجزر نمطا غير متوقع، وهو أمر يعلمه السكان المحليون بالفطرة، بالنسبة للزوار، يصبح هذا الساحل المتغير مشهدا لا ينسى، هادئا في لحظة، وممتدا بلا نهاية في اللحظة التالية.

ما الذي يجعل شاطئ تشانديبور فريدا من نوعه؟

عندما ينحسر الماء، يتحول شاطئ تشانديبور إلى منظر طبيعي مختلف تماما.

يمكن للزوار أن يستمتعوا بـ:

قاع بحر مفتوح شاسع يشبه صحراء متلألئة.

حياة بحرية غنية مثل سرطان حدوة الحصان ونجم البحر وقنافذ البحر التي تزدهر في منطقة المد والجزر المكشوفة

مساحات طويلة وهادئة تصطف على جانبيها أشجار الكازوارينا والنباتات الساحلية.

إنه ليس شاطئا للسباحة، فالمساحات الطينية تجعله غير مناسب، ولكنه مثالي للاستكشاف البطيء والمشي في الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي.

أنشطة يمكنك القيام بها على شاطئ تشانديبور:

المشي على قاع البحر

واحدة من أندر تجارب السفر في الهند، يمكنك المشي حيث يكون البحر عادة، تحرك تدريجيا وانتبه، يعود الماء أسرع مما هو متوقع.

شاهد المد وهو يعود إلى الداخل

لحظة عودة المياه لا تقل دراماتيكية، إذ تملأ المشهد بأكمله في غضون ساعات.

استكشف المعالم السياحية المحلية

ملتقى نهر بودابالانجا، مكان هادئ للتنزه.

يقع معبد بانشالينجيسوارا على بعد حوالي 40 كم، وتحيط به التلال والغابات.

استمتع بالمأكولات الساحلية الطازجة

تقدم المطاعم الصغيرة القريبة من الشاطئ مأكولات بحرية بسيطة وطازجة، وهي المفضلة لدى المسافرين.

أفضل وقت للزيارة

تتميز الفترة من نوفمبر إلى مارس بطقس لطيف وسماء صافية، مثالية لمشاهدة المد والجزر والمشي لمسافات طويلة.