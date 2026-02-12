إعلان

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

كتب : عبدالله محمود

09:37 م 12/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب علينا إبرام صفقة مع إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق مع الحكومة الإيرانية.

وحذر الرئيس الأمريكي خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، الحكومة الإيرانية من عدم الوصول إلى اتفاق بشكل سريعًا مع المسؤولين الأمريكين، حتي لا تتعرض لصدمة ظروف صعبة.

وأضاف ترامب،: "أنه كان على إيران إبرام اتفاق حينما وجهنا لها الضربة الأخيرة"، مؤكدًا أنه يمكن التوصل لاتفاق مع الحكومة الإيرانية الشهر المقبل وينبغي أن يحدث ذلك بسرعة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتفهم الموقف الأمريكي، مشيدًا باجتماعهم الأخير في البيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران الحكومة الإيرانية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
