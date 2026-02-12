إعلان

ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود للمحاماة

كتب : أحمد العش

10:20 م 12/02/2026

النائب ضياء الدين داود

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن استمراره في العمل السياسي مرتبط بتحقيق نتائج ملموسة في الإصلاح السياسي، مؤكدًا أنه لن يقبل بخوض معارك بلا جدوى أو نتائج صفرية.

وأضاف "داود"، في بودكاست "أسئلة حرجة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مؤسسات (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت)، أن أي خيار بين ثبات أركان الدولة وبين ثواب أفكاره، فإنه سيختار دائمًا ثبات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني التراجع عن دوره، لكنه يضع شرطًا للاستمرار في الحياة السياسية: أن يكون لوجوده أثر إيجابي وملموس.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: "إذا فقدت الأمل في الإصلاح السياسي ووجدت أن وجودي لا يحدث فرقًا، فإنني سأعتزل السياسة والبرلمان وأعود لمزاولة عملي في المحاماة".

واستكمل: "أنا دائمًا أبحث عن مساحة المشترك الوطني وأزرع الأمل في نفوس الناس، لأن اليأس يؤدي إلى الانفجار، وطالما هناك أمل، هناك حافز للعمل وتقديم حلول بديلة، أما إذا لم أتمكن من تعديل نصوص القانون أو الوصول إلى البرلمان لتلبية احتياجات الناس، فوجودي سيكون عدميًا."

وأشار ضياء الدين داود، إلى أن هذا الفصل التشريعي يعتبر فصلًا مفصليًا، وأن استمراره يعتمد على قدرة القيادة السياسية على فتح الباب لإصلاح واسع وحقيقي، يتيح للناس المشاركة الفعلية في صناعة المشهد السياسي، مضيفًا بقوله: "إذا وصلنا إلى الانتخابات القادمة بنفس القوانين والمعطيات، فلن أكون شريكًا في العملية السياسية".

وأكد أن وجود معارضة قوية، وحرية للصحافة والإعلام، يعزز من قوة مصر في مواجهة التحديات الخارجية، مشددًا على أن رضاء الناس ومشاركتهم الحقيقية هو ما يحمي العملية السياسية ويضمن استمراريتها.

واختتم النائب ضياء الدين داود قائلًا: "اليأس يؤدي إلى انعدام الرؤية، وأنا لا زلت مؤمنًا، لكنني متمسك بفصل هذا الأمل عن أي نتائج صفرية، وإذا لم تتحقق نتائج ملموسة، فلن أكون حاضرًا في البرلمان بعد ذلك، وسأعود لمزاولة مهنة المحاماة التي أحبها".

النائب ضياء الدين داود مجلس النواب برنامج أسئلة حرجة الإعلامي مجدي الجلاد

