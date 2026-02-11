جمعت بين الجمال والقدرات المذهلة.. أغرب كائنات بحرية حول العالم

البحر مليء بالكائنات البحرية النادرة ذات الخصائص الغريبة، والتي تمتلك قدرات مذهلة تمكنها من اصطياد فرائسها بطرق مبتكرة تتحدى قوانين الطبيعة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب الكائنات البحرية حول العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

سمكة الفقاعة

تعد هذه السمكة من أبشع وأغرب الكائنات البحرية في العالم، وتمتلك جلدا رخوا، ما يجعل ضغط المحيط عاملا أساسيا في الحفاظ على شكلها داخل الماء.

سمكة القرش الملاك

يبلغ طولها حوالي 2.4 متر، وتمتلك زعانف كبيرة على جانبيها بالإضافة إلى زعنفتين ظهريتين صغيرتين على ذيلها.

كما تقضي معظم وقتها مدفونة في الرمال وتتغذى على الأسماك واللافقاريات القاعية.

روبيان الإمبراطور

يعيش هذا الكائن البحري على عوائل مختلفة، مثل رخويات البحر، حيث يقدم الروبيان خدمة تنظيف مميزة لها مقابل الحماية التي توفرها دفاعاتها الكيميائية.

رخويات كوستا سيلا البحرية.

ويعد هذا الكائن الذي لا يتجاوز طوله سنتيمتر واحد من أندر الحيوانات المائية، ويعرف أيضا باسم "خروف الأوراق" أو "شون ذا شيب"، ويتغذى على الطحالب البحرية، ولكن بدلا من هضمها بالكامل يفصل البلاستيدات الخضراء من الطحالب ويدمجها في أنسجته، مما يجعله حيوانا نادرا يقوم بعملية التمثيل الضوئي.

حبار مصاص الدماء

يُعرف هذا المخلوق المائي أيضا باسم Vampyroteuthis infernalis وينتمي إلى فصيلة الحبار ويشتهر بقدرته على قلب جسده رأسا على عقب وتغطيته بمخاط متوهج بيولوجيا عند اقتراب المفترسات منه.

إسفنجة القيثارة

تعيش إسفنجات القيثارة على عمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات في مياه ساحل كاليفورنيا، وتتميز بأنها لا تصدر أي موسيقى بل تعتمد على شكلها الفريد في اصطياد فرائسها، إذ تغطى زوائدها النحيلة بخطافات وأشواك وتلتقط الكائنات العابرة، ثم تغلفها الإسفنجة بغشاء خاص وتهضمها باستخدام خلايا متخصصة.

سرطان البحر العنكبوتي الياباني

يتميز سرطان البحر العنكبوتي الياباني بأطول امتداد للأرجل بين جميع المفصليات، إذ يصل عرضه من مخلب إلى آخر إلى نحو 3.8 أمتار.

ويعيش هذا الكائن في أعماق المحيط الهادئ قرب اليابان، على عمق قد يبلغ حوالي 457 متر ويتغذى على النباتات والكائنات البحرية الأخرى، ويشبه العناكب العملاقة.