إعلان

جمعت بين الجمال والقدرات المذهلة.. أغرب كائنات بحرية حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

02:00 م 11/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رخويات كوستا سيلا البحرية
  • عرض 7 صورة
    سمكة القرش الملاك
  • عرض 7 صورة
    سرطان البحر العنكبوتي
  • عرض 7 صورة
    حبار مصاص الدماء
  • عرض 7 صورة
    إسفنجة القيثارة
  • عرض 7 صورة
    روبيان الإمبراطور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحر مليء بالكائنات البحرية النادرة ذات الخصائص الغريبة، والتي تمتلك قدرات مذهلة تمكنها من اصطياد فرائسها بطرق مبتكرة تتحدى قوانين الطبيعة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب الكائنات البحرية حول العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

سمكة الفقاعة

تعد هذه السمكة من أبشع وأغرب الكائنات البحرية في العالم، وتمتلك جلدا رخوا، ما يجعل ضغط المحيط عاملا أساسيا في الحفاظ على شكلها داخل الماء.

سمكة القرش الملاك

يبلغ طولها حوالي 2.4 متر، وتمتلك زعانف كبيرة على جانبيها بالإضافة إلى زعنفتين ظهريتين صغيرتين على ذيلها.

كما تقضي معظم وقتها مدفونة في الرمال وتتغذى على الأسماك واللافقاريات القاعية.

روبيان الإمبراطور

يعيش هذا الكائن البحري على عوائل مختلفة، مثل رخويات البحر، حيث يقدم الروبيان خدمة تنظيف مميزة لها مقابل الحماية التي توفرها دفاعاتها الكيميائية.
رخويات كوستا سيلا البحرية.

ويعد هذا الكائن الذي لا يتجاوز طوله سنتيمتر واحد من أندر الحيوانات المائية، ويعرف أيضا باسم "خروف الأوراق" أو "شون ذا شيب"، ويتغذى على الطحالب البحرية، ولكن بدلا من هضمها بالكامل يفصل البلاستيدات الخضراء من الطحالب ويدمجها في أنسجته، مما يجعله حيوانا نادرا يقوم بعملية التمثيل الضوئي.

حبار مصاص الدماء

يُعرف هذا المخلوق المائي أيضا باسم Vampyroteuthis infernalis وينتمي إلى فصيلة الحبار ويشتهر بقدرته على قلب جسده رأسا على عقب وتغطيته بمخاط متوهج بيولوجيا عند اقتراب المفترسات منه.

إسفنجة القيثارة

تعيش إسفنجات القيثارة على عمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات في مياه ساحل كاليفورنيا، وتتميز بأنها لا تصدر أي موسيقى بل تعتمد على شكلها الفريد في اصطياد فرائسها، إذ تغطى زوائدها النحيلة بخطافات وأشواك وتلتقط الكائنات العابرة، ثم تغلفها الإسفنجة بغشاء خاص وتهضمها باستخدام خلايا متخصصة.

سرطان البحر العنكبوتي الياباني

يتميز سرطان البحر العنكبوتي الياباني بأطول امتداد للأرجل بين جميع المفصليات، إذ يصل عرضه من مخلب إلى آخر إلى نحو 3.8 أمتار.

ويعيش هذا الكائن في أعماق المحيط الهادئ قرب اليابان، على عمق قد يبلغ حوالي 457 متر ويتغذى على النباتات والكائنات البحرية الأخرى، ويشبه العناكب العملاقة.

أغرب كائنات بحرية حول العالم إسفنجة القيثارة سمكة القرش الملاك روبيان الإمبراطور رخويات كوستا سيلا البحرية حبار مصاص الدماء سرطان البحر العنكبوتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
أخبار المحافظات

بسبب قصات الشعر.. استبعاد 31 طالبًا من دخول مدرسة ثانوي في بني سويف
وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
أخبار العقارات

وزيرة الإسكان تتسلم مهام عملها وتلتقي الموظفين.. وتؤكد: تسريع المشروعات
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
3 أبراج ستتغير حياتها للأفضل في آخر فبراير.. هل أنت منهم؟
علاقات

3 أبراج ستتغير حياتها للأفضل في آخر فبراير.. هل أنت منهم؟
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء