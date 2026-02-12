إعلان

آخر 3 أيام في فبراير 2026.. ستكون الأصعب على هذه الأبراج

كتبت- أسماء العمدة

07:30 م 12/02/2026
آخر 3 أيام في فبراير 2026.. ستكون الأصعب على هذه الأبراج

أبراج فلكية

كتبت- أسماء العمدة

مع اقتراب نهاية شهر فبراير 2026، تشير توقعات خبراء الفلك والأبراج إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر قد تحمل بعض الضغوط والتحديات النفسية والمهنية لعدد من الأبراج، خاصة مع تغيّرات فلكية تؤثر على المزاج العام ومستوى الطاقة لدى البعض.

وبحسب ما ورد عبر timesofindia، إن الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبراير 2026 قد تشهد توترًا في العلاقات، ارتباكًا في القرارات، وتأخرًا في بعض الخطط، ما يجعلها أيامًا غير مريحة لبعض المواليد.

الأصعب على هذه الأبراج الأبراج الفلكية برجك اليوم حظك اليوم

