"دماء جديدة".. حركة تغييرات شاملة تعيد تشكيل "تعليم بني سويف"

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدرت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، قرارات إدارية موسعة شملت حركة تنقلات لعدد كبير من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار خطة استراتيجية تستهدف ضخ دماء جديدة لتعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية للعملية التعليمية، خاصة في قطاع المدارس الرسمية للغات.

قيادات المديرية والعاصمة

واستهلت الحركة قراراتها بتصعيد الكفاءات داخل ديوان المديرية، حيث تم تكليف أحمد عزت، مدير إدارة بني سويف السابق، بمهام مدير الشئون التنفيذية، وتعيين هالة محمد مديرًا لإدارة المدارس الرسمية للغات، فيما أسندت قيادة "تعليم العاصمة" (إدارة بني سويف) إلى سعيد خليدي مديرًا، يعاونه أحمد سرور وكيلًا للإدارة.

إدارات الوسط والشمال

وشهدت إدارات الوسط والشمال تغييرات جوهرية، تضمنت تكليف خالد عبدالعظيم مديرًا لإدارة الواسطى ومحمد عبداللطيف وكيلًا لها، وتعيين نبيلة فتحي على رأس إدارة ناصر التعليمية بمعاونة نادي محمد حسين وكيلًا، بينما تولى ناصر أبو بكر مسؤولية إدارة إهناسيا، وتشاركه رباب صلاح مهام الوكالة.

قطاع الجنوب

وامتدت يد التغيير لتشمل إدارات الجنوب، حيث تقرر تعيين محمد رمضان مديرًا لإدارة ببا ومحمد صالح وكيلًا، وتكليف محمد عاشور بإدارة الفشن وخالد عبدالمحسن وكيلًا لها، واختتمت الحركة بتولي عصام أبو عرب قيادة إدارة سمسطا التعليمية، بمعاونة السادات أنور وكيلًا للإدارة، لاستكمال مسيرة التطوير التعليمي.