رويترز: ترامب سيعلن خطة تمويل بمليارات الدولارات لغزة الأسبوع المقبل

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة تمويل بمليارات الدولارات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بأول اجتماع لمجلس السلام في الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤولون الأمريكيون في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أن ترامب سيقدم إحاطة عن قوة الاستقرار الدولية لغزة في اجتماع مجلس السلام.

وتوقع المسؤولون الأمريكيون، أن يشارك في أول اجتماع لمجلس السلام وفود من 20 دولة على الأقل بما في ذلك عدد من رؤساء.

وأشار المسؤولون، إلى أن الرئيس الأمريكي سيعلن إرسال آلاف القوات من قبل عدة دول ضمن قوة الاستقرار لغزة.

وكان وقع ترامب في 23 يناير الماضي، وثائق تأسيس مجلس السلام خلال تواجده في المؤتمر الاقتصادي دافوس بسويسرا.