الإفطار الملكي.. ماذا يأكل تشارلز في سفره؟

بينما يعتقد الكثيرون أن حياة الملوك مليئة بالمأكولات الفاخرة والولائم الفارهة، تكشف تفاصيل النظام الغذائي اليومي للملك تشارلز الثالث عن صورة مختلفة تماما.

ويعتمد الملك، البالغ من العمر 77 عاما، على روتين غذائي صارم وبسيط يوازن بين الانضباط الصحي ومتطلبات جدول أعماله المكثف، محافظا على صحته وطاقة جسمه رغم ضغوط الحياة الملكية، وفقا لما ما نقلته صحيفة ديلي ميل.

إفطار ثابت للملك تشارلز

وأوضح كبير خدمته السابق، غرانت هارولد، أن الملك لا يبدأ يومه أبدا دون الإفطار، بينما غالبا ما يتخطى وجبة الغداء، ويتناول العشاء في وقت متأخر قد يصل إلى العاشرة مساء بسبب التزامات العمل.

وتابع: "الملك بدأ مؤخرا تناول نصف حبة أفوكادو خلال منتصف النهار، لمنحه طاقة إضافية أثناء خضوعه للعلاج من السرطان ومواجهة جدول أعماله المكثف".

ويعرف عن الأفوكادو أنه غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب، إضافة إلى الألياف والبوتاسيوم وعدد من الفيتامينات الأساسية.

كما حذر أخصائي التغذية روب هوبسون من أن تخطي الغداء قد لا يناسب الجميع، مشيرا إلى أهمية أن تكون وجبتي الإفطار والعشاء غنية ومتوازنة، خصوصا عند تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

إفطار ملكي متوازن في السفر والمنزل

وبحسب موقع Tasting Table، يبدأ الملك يومه بالخبز الطازج، والحبوب والموسلي، إلى جانب منتجات طازجة مثل البرقوق والهليون والبيض، معظمها من إنتاج مزرعته الخاصة في غلوسترشاير.

كما يفضل الملك الشاي على القهوة، ويختار شاي دارجيلنغ مع الحليب بدلا من المشروبات الأخرى.

البيض المسلوق

تشمل قائمة الإفطار طبقا ساخنا من البيض، إما الأرجنتوي مع الهليون أو البيض المخبوز بالجبن.

ويشتهر الملك بتناول البيض المسلوق لمدة أربع دقائق فقط، لما يحتويه من بروتين عالي الجودة وسعرات حرارية منخفضة، إلى جانب فيتامينات مهمة مثل B وD.

الوصفة المفضلة للملك

وتشمل الوصفة المفضلة للملك البيض، السبانخ ونوعين من الجبن، أبرزهما تونورث وأولد وينشستر، ما يعكس اهتمامه بالتوازن بين الطعم والقيمة الغذائية.

نظام بسيط وصحة طويلة

يرى خبراء التغذية أن اعتماد الملك على الخضراوات الطازجة، وخاصة الهليون الغني بالألياف والفيتامينات، يساهم في دعم صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات، وقد يكون أحد أسرار طول عمر العائلة الملكية البريطانية