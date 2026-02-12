إعلان

فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية

كتب : مروان الطيب

09:22 م 12/02/2026

الفنانة أمل رزق من كواليس البرنامج

تحدثت الفنان أمل رزق عن مرورها بفترة عصيبة، وفقدانها البصر لمدة 6 أشهر بسبب ضغوطات نفسية شديدة أثناء تصوير أحد المسلسلات عام 2016.

حلت الفنانة أمل رزق ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" تقديم يمنى بدراوي، وتحدثت عن عدة موضوعات منها ابتعادها عن الساحة الفنية، وعن تعرضها لأزمة صحية عصيبة، كما تحدثت عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب كواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن تفاصيل أزمتها الصحية أوضحت أنها فقدت بصرها لمدة 6 أشهر خلال تصوير مسلسل "الطبال" نتيجة لضغوطات نفسية، وعن خضوعها للعديد من الفحوصات الطبية وسط دعم نجوم الفن منهم الفنانة نهال عنبر.

آخر مشاركات أمل رزق الفنية

كانت آخر مشاركات أمل رزق في الدراما التليفزيونية بمسلسل "روز وليلى" عام 2024 بطولة يسرا ونيللي كريم.

