متحدث الوزراء: تراجع التضخم مستمر ونتدخل بزيادة المعروض لضبط الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى الكلي، إلى جانب ضمان توافر السلع في الأسواق بما يحد من أي ارتفاعات غير مبررة ناتجة عن اختلال العرض والطلب.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" إن الدولة تتدخل عند حدوث زيادات في الأسعار من خلال زيادة المعروض وإقامة معارض مخصصة للمواطنين مثل معارض "أهلا رمضان"، التي توفر السلع بأسعار مخفضة، موضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر ودعم القدرة الشرائية خلال الفترات ذات الطلب المرتفع.

وأضاف أن هناك دورًا رقابيًا مهمًا تقوم به عدة جهات، منها وزارة التموين، وزارة الداخلية، جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن هذه الجهات تتابع الأسواق بشكل مستمر وتحاسب أي ممارسات ضارة أو احتكارية تضر بالمستهلك أو ترفع الأسعار دون مبرر.

وتابع "الحمصاني"، أن هذه الإجراءات ستستمر وتُبنى عليها خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يظلان أولوية رئيسية للحكومة، وأن التنسيق بين الجهات المعنية سيضمن توافر السلع بأسعار عادلة ومنع أي تلاعب في الأسواق.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الجهود الحكومية مستمرة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، وأن التركيز سيظل على دعم المواطن في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين